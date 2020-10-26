В белорусском правительстве отрицают, что на крупнейших предприятиях республики с понедельника, 26 октября, началась общенациональная стачка.

Об этом со ссылкой на помощника министра промышленности Чеслава Шульгу пишет "Интерфакс".

"На данный момент у нас нет информации, что предприятия бастуют. Все предприятия работают в штатном режиме", - сказал Шульга.

По его словам, в министерстве также "нет информации, что группы рабочих собираются на предприятиях, чтобы бастовать, сейчас все работают в штатном режиме".

Также с опровержением информации о начале стачек выступил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим".

"Сегодня утром группа до 100 человек безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих "Гродно Азот" на смену. Большинство из этой группы ни к заводу, ни к профессии рабочего не имеют отношения. Завод работает, технические процессы в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в Телеграм-каналах не подтверждается", - заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Между тем, белорусские Телеграм-каналы и СМИ передают о собраниях рабочих на ряде знаковых белорусских предприятий – "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод.

На утро понедельника поступило более 100 сообщений о забастовках.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала отмашку на начало общенациональной забастовки.

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