Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что за прошедшие сутки коронавирусом заболели 188 детей и 182 медицинских сотрудника.

Об этом он заявил во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"За прошедшие сутки заболело 5 426 человек, из них 188 детей и 182 медицинских работников. Были госпитализированы 736 человек. Зафиксировано 73 летальных случаев. При этом выздоровели 1 029 пациентов", - сказал он.

Также Степанов рассказал, что с начала эпидемии коронавируса в Украине заболели 20 545 детей и 21 531 медицинских сотрудников.

Степанов о зараженных за сутки детях и медиках. Смотреть с 02:25. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 октября в Украине подтвердилось еще 5 426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 348 924 человека.

Чуть позже министерство здравоохранения показало карту распространения коронавируса по регионам Украины.