Сегодня вторник, 27 октября, - одиннадцатый лунный день в растущей фазе в знаке Рыбы. Это период деловой активности и значительного подъема внутренней энергии. Сегодня полезны физические тренировки, неплохое время для поездок и смены вида деятельности.

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Овен (21.03 - 20.04)

Вторник у Овнов уйдет на "раскачку". Это день пробуждения ваших энергетических резервов, когда вы будете набирать обороты, чтобы проявить мощную деловую хватку уже к середине недели. Используйте сильную энергетику дня и настраивайтесь на работу.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вы преображаетесь внешне и наслаждаетесь атмосферой любви и красоты. Со стороны вы выглядите статусным и презентабельным. У некоторых представителей знака сегодня возможен переход на следующий уровень развития и творческий взлет.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня ваши мысли и общее состояние будут напоминать тягучее болото. Внезапно на вас может нахлынуть уныние. Очень важно максимально расслабиться, чтобы нереализованная энергия дня не трансформировалась в различные страхи и фобии.

Рак (22.06 - 22.07)

Раков может наполнять хорошая чувственная энергетика, что будет способствовать гармонии в отношениях с любимым человеком. У состоятельных представителей знака может наблюдаться торможение финансового развития.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов произойдет переоценка ценностей. Вы поймете, что ваш партнер не уделяет вам должного внимания и не соответствует вашим принципам. Это может шокировать, вызывать непонимание и даже занизить самооценку. Будьте готовы к различным трактовкам происходящего.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо поверить в свою удачу и отдаться на волю меняющимся обстоятельствам. Постарайтесь сохранять душевную легкость до тех пор, пока Меркурий находится в Весах (до 10 ноября). Если вы не уверены в своих силах, серьезные начинания лучше не предпринимать.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы станут сегодня любимчиками любого коллектива - в семье, на работе, в общении с близкими и друзьями вас ждет признание, почет и уважение. К вашему мнению захотят прислушиваться. При этом все дела потребуют от вас полной отдачи энергии.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам необходимо быть отважными и смелыми, чтобы пройти огненную купель предстоящего дня. Нельзя сбавлять темп ни на минуту. Все начатое сегодня желательно доводить до позитивного завершения. Вечер подходит для романтики и страсти.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут вернуться к важным вопросам, которые появились еще в сентябре. Сохраняйте доброжелательность в общении и лично участвуйте в переговорах. Следуйте принципу: "Пан или пропал!", веря в свою удачу и победу. Тогда одиннадцатые лунные сутки станут для вас результативными.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги могут рассчитывать на лояльность со стороны начальства. День принесет возможность быстрых и прогрессивных переговоров в бизнесе. Звезды говорят о вашем прорыве в обучении, в вопросах, связанных с недвижимостью.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям будет сложно сегодня оставаться пассивными. Вы демонстрируете коммуникативную активность и деловую проницательность. В этот период лучше всего даются переговоры с влиятельными людьми. Будьте уверены, все ваши идеи воспримут на ура.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня важнее всего не наделать глупостей. Не обязательно рисковать и лезть на рожон, чтобы добиться прогресса. Звезды советуют вам внимательно оценивать изменения в мире, не ввязываться в скандалы и споры.