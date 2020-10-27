Сегодня вторник, 27 октября, - одиннадцатый лунный день в растущей фазе в знаке Рыбы. Это период деловой активности и значительного подъема внутренней энергии. Сегодня полезны физические тренировки, неплохое время для поездок и смены вида деятельности.
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Овен (21.03 - 20.04)
Вторник у Овнов уйдет на "раскачку". Это день пробуждения ваших энергетических резервов, когда вы будете набирать обороты, чтобы проявить мощную деловую хватку уже к середине недели. Используйте сильную энергетику дня и настраивайтесь на работу.
Телец (21.04 - 20.05)
Сегодня вы преображаетесь внешне и наслаждаетесь атмосферой любви и красоты. Со стороны вы выглядите статусным и презентабельным. У некоторых представителей знака сегодня возможен переход на следующий уровень развития и творческий взлет.
Близнецы (21.05 - 21.06)
Сегодня ваши мысли и общее состояние будут напоминать тягучее болото. Внезапно на вас может нахлынуть уныние. Очень важно максимально расслабиться, чтобы нереализованная энергия дня не трансформировалась в различные страхи и фобии.
Рак (22.06 - 22.07)
Раков может наполнять хорошая чувственная энергетика, что будет способствовать гармонии в отношениях с любимым человеком. У состоятельных представителей знака может наблюдаться торможение финансового развития.
Лев (23.07 - 23.08)
У Львов произойдет переоценка ценностей. Вы поймете, что ваш партнер не уделяет вам должного внимания и не соответствует вашим принципам. Это может шокировать, вызывать непонимание и даже занизить самооценку. Будьте готовы к различным трактовкам происходящего.
Дева (24.08 - 23.09)
Девам необходимо поверить в свою удачу и отдаться на волю меняющимся обстоятельствам. Постарайтесь сохранять душевную легкость до тех пор, пока Меркурий находится в Весах (до 10 ноября). Если вы не уверены в своих силах, серьезные начинания лучше не предпринимать.
Весы (24.09 - 23.10)
Весы станут сегодня любимчиками любого коллектива - в семье, на работе, в общении с близкими и друзьями вас ждет признание, почет и уважение. К вашему мнению захотят прислушиваться. При этом все дела потребуют от вас полной отдачи энергии.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам необходимо быть отважными и смелыми, чтобы пройти огненную купель предстоящего дня. Нельзя сбавлять темп ни на минуту. Все начатое сегодня желательно доводить до позитивного завершения. Вечер подходит для романтики и страсти.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы могут вернуться к важным вопросам, которые появились еще в сентябре. Сохраняйте доброжелательность в общении и лично участвуйте в переговорах. Следуйте принципу: "Пан или пропал!", веря в свою удачу и победу. Тогда одиннадцатые лунные сутки станут для вас результативными.
Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги могут рассчитывать на лояльность со стороны начальства. День принесет возможность быстрых и прогрессивных переговоров в бизнесе. Звезды говорят о вашем прорыве в обучении, в вопросах, связанных с недвижимостью.
Водолей (21.01 - 20.02)
Водолеям будет сложно сегодня оставаться пассивными. Вы демонстрируете коммуникативную активность и деловую проницательность. В этот период лучше всего даются переговоры с влиятельными людьми. Будьте уверены, все ваши идеи воспримут на ура.
Рыбы (21.02 - 20.03)
Сегодня важнее всего не наделать глупостей. Не обязательно рисковать и лезть на рожон, чтобы добиться прогресса. Звезды советуют вам внимательно оценивать изменения в мире, не ввязываться в скандалы и споры.