Министерство здравоохранения Украины показало свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Так, общее число зараженных украинцев достигло отметки в 348 924 человек. С начала эпидемии было проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.

Вот данные по заражениям в областях Украины на 26 октября:

Винницкая область - 9 401 случай;





Волынская область - 12 403 случая;





Днепропетровская область - 13 144 случая;





Донецкая область - 8 701 случай;





Житомирская область - 12 533 случая;





Закарпатская область - 13 144 случая;





Запорожская область - 8 132 случая;





Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;





Кировоградская область - 2 114 случаев;





Киев - 34 362 случая;





Киевская область - 14 845 случаев;





Львовская область - 27 608 случаев;





Луганская область - 3 233 случая;





Николаевская область - 7 069 случаев;





Одесская область - 22 179 случаев;





Полтавская область - 8 056 случаев;





Ровенская область - 17 730 случаев;





Сумская область - 10 605 случаев;





Тернопольская область - 19 261 случай;





Харьковская область - 33 250 случаев;





Херсонская область - 3 236 случаев;





Хмельницкая область - 13 482 случая;





Черновицкая область - 19 728 случаев;





Черкасская область - 8 147 случаев;





Черниговская область - 7 971 случай.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 октября в Украине подтвердилось еще 5 426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 348 924 человека.