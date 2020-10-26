Минздрав показал свежую карту распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины показало свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Так, общее число зараженных украинцев достигло отметки в 348 924 человек. С начала эпидемии было проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.

Вот данные по заражениям в областях Украины на 26 октября:

  • Винницкая область - 9 401 случай;

  • Волынская область - 12 403 случая;

  • Днепропетровская область - 13 144 случая;

  • Донецкая область - 8 701 случай;

  • Житомирская область - 12 533 случая;

  • Закарпатская область - 13 144 случая;

  • Запорожская область - 8 132 случая;

  • Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;

  • Кировоградская область - 2 114 случаев;

  • Киев - 34 362 случая;

  • Киевская область - 14 845 случаев;

  • Львовская область - 27 608 случаев;

  • Луганская область - 3 233 случая;

  • Николаевская область - 7 069 случаев;

  • Одесская область - 22 179 случаев;

  • Полтавская область - 8 056 случаев;

  • Ровенская область - 17 730 случаев;

  • Сумская область - 10 605 случаев;

  • Тернопольская область - 19 261 случай;

  • Харьковская область - 33 250 случаев;

  • Херсонская область - 3 236 случаев;

  • Хмельницкая область - 13 482 случая;

  • Черновицкая область - 19 728 случаев;

  • Черкасская область - 8 147 случаев;

  • Черниговская область - 7 971 случай.

Карта распространения коронавируса по регионам Украины. Telegram/Коронавирус_инфо

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 октября в Украине подтвердилось еще 5 426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 348 924 человека. 

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