Распространение коронавируса по регионам Украины. Данные Минздрава на 26 октября
Министерство здравоохранения Украины показало свежую статистику распространения коронавируса по регионам страны.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Так, общее число зараженных украинцев достигло отметки в 348 924 человек. С начала эпидемии было проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.
Вот данные по заражениям в областях Украины на 26 октября:
- Винницкая область - 9 401 случай;
- Волынская область - 12 403 случая;
- Днепропетровская область - 13 144 случая;
- Донецкая область - 8 701 случай;
- Житомирская область - 12 533 случая;
- Закарпатская область - 13 144 случая;
- Запорожская область - 8 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
- Кировоградская область - 2 114 случаев;
- Киев - 34 362 случая;
- Киевская область - 14 845 случаев;
- Львовская область - 27 608 случаев;
- Луганская область - 3 233 случая;
- Николаевская область - 7 069 случаев;
- Одесская область - 22 179 случаев;
- Полтавская область - 8 056 случаев;
- Ровенская область - 17 730 случаев;
- Сумская область - 10 605 случаев;
- Тернопольская область - 19 261 случай;
- Харьковская область - 33 250 случаев;
- Херсонская область - 3 236 случаев;
- Хмельницкая область - 13 482 случая;
- Черновицкая область - 19 728 случаев;
- Черкасская область - 8 147 случаев;
- Черниговская область - 7 971 случай.
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 26 октября в Украине подтвердилось еще 5 426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 348 924 человека.
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