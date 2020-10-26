По состоянию на утро понедельника, 26 октября, Центральная избирательная комиссия посчитала чуть более 20% протоколов на 208 округе в Черниговской области, где в один день с местными выборами проходили внеочередные довыборы в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Из 199 избирательных участков на округе голоса были посчитаны на 40. По состоянию на 09:30 лидирует Анатолий Гунько от "Слуги народа". Он набирает 34,3% голосов избирателей.

Олег Ляшко от "Радикальной партии" получил 32,99 % голосов. Самовыдвиженец и вдова погибшего нардепа Людмила Давиденко набрала 24,49%.

Напомним, явка на округе, где в Раду баллотировался Ляшко, оказалась почти в полтора раза выше, чем на местных выборах.

Также мы писали, что Олег Ляшко за два дня до выборов выпустил клип с петухами о том, как он спасает мир.