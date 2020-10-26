Вечером в воскресенье, 25 октября, в проливе Ла-Манш подразделение военно-морского спецназа Великобритании штурмовало нефтяной танкер из-за подозрения, что его угнали.

Об этом сообщает ВВС.

Операцию проводили на борту зарегистрированного в Либерии корабля Nave Andromeda, управляемого греческой компанией. По предварительным данным, семь безбилетных пассажиров попытались захватить корабль, после чего экипаж подал сигнал бедствия.

Министр обороны Бен Уоллес и министр внутренних дел Прити Патель разрешили вооруженным силам подняться на борт корабля "для защиты жизни и обеспечения безопасности корабля, который предположительно был захвачен". В результате удалось задержать семерых человек, все они предположительно нигерийцы, которые хотели получить убежище в Британии.

По неофициальным данным, вся операция заняла девять минут. Все 22 члена экипажа, запертые в одном из помещений корабля, в безопасности.

Известно, что танкер покинул Лагос в Нигерии 5 октября и направлялся на нефтеперерабатывающий завод около Саутгемптона.

Напомним, "Страна" писала о том, как пираты похитили украинского моряка у берегов Экваториальной Гвинеи.

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