В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп намерен уволить глав ФБР Кристофера Рэя, ЦРУ Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера.

Об этом со ссылкой на два источника, обсуждавших этот вопрос с президентом США, пишет Axios.

Это три главных кандидата на увольнение, которые находятся в приоритете, однако окончательный список намного длиннее.

Один из источников сообщил, что в ближайшем окружении президента США Рэя и Хаспел почти повсеместно презирают и не доверяют им. Трамп уже бы уволил их, если бы не предстоящие выборы. А вот источник, близкий к Хаспел, заявил, что директор ЦРУ рассматривает возможность уйти самостоятельно, независимо от того, кто победит на выборах.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил, что объявлений о кадровых заменах не было и гадать об изменениях после выборов неуместно.

Ранее о том, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность увольнения директора ФБР после выборов 3 ноября, сообщала The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. По сведениям собеседников издания, критика Трампа в отношении Рэя вызвана тем, что ни он, ни генеральный прокурор США Уильям Барр не начали официальное расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, недавно Трамп обвинил Байдена в получении откатов с денег от Китая, России и Украины.

Так же мы писали о том, что в середине октября Байден существенно опережал Трампа по популярности среди избирателей.