Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона и посоветовал ему проверить психику.

Об этом Эрдоган сказал на выступлении в городе Малатья, трансляция которого велась в Twitter.

"Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", - сказал Эрдоган.

Malatya’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. https://t.co/NvzMZtM6ta — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2020

Напомним, так же президент Турции заявил, что считает настоящей целью Макрона рассчитаться с мусульманами. По словам Эрдогана, президент Франции хочет создать антиисламскую систему.

Отметим, в начале октября президент Эммануэль Макрон объявил борьбу с исламским радикализмом во Франции.

Кроме того, сообщалось, что посол Франции был отозван из турецкой столицы Анкары для консультаций после того, как Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".