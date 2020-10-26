Реджеп Эрдоган резко высказался в адрес Эммануэля Макрона. Фото: Needpix

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона и посоветовал ему проверить психику. 

Об этом Эрдоган сказал на выступлении в городе Малатья, трансляция которого велась в Twitter.

"Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", - сказал Эрдоган.

Напомним, так же президент Турции заявил, что считает настоящей целью Макрона рассчитаться с мусульманами. По словам Эрдогана, президент Франции хочет создать антиисламскую систему.

Отметим, в начале октября президент Эммануэль Макрон объявил борьбу с исламским радикализмом во Франции.

Кроме того, сообщалось, что посол Франции был отозван из турецкой столицы Анкары для консультаций после того, как Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".

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