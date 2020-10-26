По состоянию на утро понедельника, 26 октября в Украине подтвердилось еще 5 426 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 348 924 человека.

Добавим так же, что вчера, 25 октября в Украине общее число зараженных достигло показателя в 343 498 человек. И было выявлено 6 088 новых зараженных за сутки.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 6 464 пациента с этим диагнозом (+ 73 за сутки). Выздоровели уже 142 537 человек (+ 1 029 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 199 923 человека (+ 4 324 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, мы сообщали зараженный коронавирусом Кличко не пошел голосовать за мэра Киева.

Так же "Страна" рассказывала о том, что Франция преодолела рубеж в миллион больных с коронавирусом вслед за Испанией.