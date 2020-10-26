В ночь на 26 октября в Винницкой области двое мужчин напали на членов участковой избирательной комиссии и пытались отобрать у них документы. Злоумышленников удалось задержать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"26 октября в Тульчинском районе ночью двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией. После вызова экипажа полиции и применения оружия полицейским, который осуществлял охрану и сопровождение членов комиссии, нападающих удалось задержать. Сейчас они предоставляют показания следователям", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел около 04:00 в городе Тульчин. Члены комиссии выходили из здания избирательного участка, к ним подъехал "Ауди". Из машины выбежали двое, они стали угрожать председателю и членам комиссии применением физической силы.

"Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации. Во время конфликта сотрудник полиции, осуществлял сопровождение транспортировки документации членами участковой комиссии в территориальную избирательную участки, применил табельное оружие и вызвал коллег. Это вызвало возмущение у правонарушителей, и они начали угрожать расправой полицейскому", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали нападавших и доставил в отдел полиции. Ими оказались 25 и 29-летние жители с. Нестерварка Тульчинского района. В момент совершения правонарушения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следствием начаты уголовные производства по ч.3 ст.157 УК (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч.1 ст.345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.

Напомним, по данным экзитпола, мэр Винницы Моргунов переизбран 66% голосов.

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