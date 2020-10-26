Главный конкурент президента США в битве за Белый дом Джо Байден заявил, что основной угрозой для Штатов является Россия, а Китай остается всего лишь конкурентом.

"Во-первых, я считаю, что самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия.

Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS News.

Так же Джо Байден в очередной раз отметил, что Трамп "обнимает каждого диктатора".

"Есть ситуация в КНДР, где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран близок к тому, чтобы получить ядерное оружие", - заявил кандидат от демократов.

Байден добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп обвинил Байдена в получении откатов с денег от Китая, России и Украины.