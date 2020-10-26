Вчера, 25 октября, в Луцке на избирательном участке №071044 после окончания голосования на местных выборах произошел курьезный случай. Здесь во время подсчета голосов почему-то выпрыгнул в окно наблюдатель от партии "Сила и честь".

Об этом сообщает информационное агентство "Волынские новости".

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около 22:30 на участке, который находится в здании Волынского национального университета имени Леси Украинки.

По их словам мужчина просто-напросто вдруг выпрыгнул в окно. К счастью, трагедии не произошло, ведь участок находится на первом этаже здания.

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