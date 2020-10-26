В минувшую субботу, 24 октября, на украино-польской границе пограничники задержали первую контрабандную партию смартфонов iPhone 12 Pro Max.

Модные гаджеты пытался провезти незадекларированными в Украину гражданин Германии, как передает пресс-группа Госпогранслужбы Украины.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки Mercedes, на котором гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили пять телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max.

Контрабандный товар передали работникам таможни. Сумма этой мини-партии может составлять ориентировочно от 270 000 до 350 000 гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной цены на данную модель в Украине. Зато "серые" продавцы предлагают привезти смартфон с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 000 гривен, тогда как цена устройства с 256 ГБ может достичь и 60 000 гривен", - заявили в пресс-группе пограничников.

Ранее "Страна" сообщала, что компания Apple масштабно презентовала iPhone 12.