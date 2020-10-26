Сегодня, 26 октября, (с 06.00 по Киеву - Ред.) должно было вступить в силу очередное перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Однако этого не произошло и стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при помощи США.

Об этом передает РИА "Новости" в своем Телеграм - канале.

Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в нарушении очередного соглашения о перемирии, достигнутого накануне вечером.

"Несмотря на объявление c 26 октября нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", - заявила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг участие иностранных военных в боях на стороне Баку.