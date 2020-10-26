Вчера, 25 октября, в Беларуси прошли массовые акции протеста, после того как истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила действующему президенту Александру Лукашенко.

На марше в Минске и других городах Беларуси прошли задержания гражданских лиц, в том числе и журналистов. По состоянию на 07.00 26 октября правозащитники уже установили имена как минимум 290 задержанных.

Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра "Вясна". Активисты в частности заявили, что количество задержанных не полное и они продолжают сбор информации.

Жесткие задержания происходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси.

Напомним, что оппозиция объявила о начале общенациональной забастовки 26 октября.

"Страна" сообщала, что вчера в Минске силовики разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и выстрелами.