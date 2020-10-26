Больше 50% избирателей пришли на участки, чтобы проголосовать на довыборах в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области. От этого округа балотировался политик Олег Ляшко, который на парламетских выборах 2020 года не прошел с "Радикальной партией" в Раду. При этом явка по стране оказалась рекордно низкой - около 36%, почти в 1,5 раза ниже.

Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 20:00 25 октября.

В состав округа входят Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский и Талалаевский районы и часть Ичнянского района (город Ичня и территория на северо-восток от него) Черниговской области.

Промежуточные выборы депутата там объявлены после того, как в мае 2020 года нашли мертвым народного депутата от 208 округа Валерия Давыденко.

Всего ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты. Среди них - жена погибшего нардепа Людмила Давыденко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

В то же время, в регистрации Людмилы Давиденко ЦИК отказывала дважды. Впоследствии суд все таки обязал ЦИК зарегистрировать жену погибшего нардепа.

Ранее "Страна" писала, что каждый пятый украинец не пришел на местные выборы по состоянию здоровья.

Также мы рассказывали, что на выборы в Харькове не пришла даже треть избирателей.