Мэр Киева Виталий Кличко, который по результатам экзит-полов набирает около 45% голосов избиирателей и выходит во второй тур мэрских выборов, заявил что готов провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Александром Поповым, у которого предварительно 9% голосов.

Об этом мэр столицы заявил в эфире ток-шоу "МИР или ВОЙНА" на телеканале "Интер".

Во время эфира Попов обратился к Кличко и предложил ему обсудить нынешнюю и будущую ситуацию в Киеве.

"Спасибо за ваше предложение. Я могу сказать, что выстроилась такая очередь. Каждый из кандидатов желал пообщаться с мэром. Можете себе представить, более 20 кандидатов", — сказал Кличко.

Действующий мэр столицы отметил, что если бы не работа, он с радостью провел бы дискуссию с каждым из претендентов на кресло городского головы Киева.

"Если будет второй тур, я готов профессионально дискутировать. И ответить на все вопрос, которые есть", - отметил Кличко.

Он также добавил, что такие дебаты могли бы стать прекрасной возможностью обозначить приоритеты, к которым двигается столица последние 6 лет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на совещании у президента Владимира Зеленского была поставлена задача не пустить Александра Попова во второй тур выборов мэра. В то же время Виталий Кличко заявил, что удивлен результатам экзитпола, по которым во второй тур выходит кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов и назвал проголосовавших за Попова "людьми, недавно переехавшими в Киев".