Хантера Байдена – сына кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена – поймали на употреблении наркотиков и оргиях. В Сети появилось видео, где якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на фото и видеозаписи, размещенные на китайской платформе GTV.

Отмечается, что китайская платформа, на которой были размещены материалы, связана с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном. В некоторых записях также содержатся утверждения, что Джо Байден находится под контролем Коммунистической партии Китая (КПК).

Ранее адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена были обнаружены материалы сексуального характера, касающиеся несовершеннолетних девочек.

Также "Страна" писала, что в деле частной украинской газодобывающей группы Burisma, в которой на высокооплачиваемой должности работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, всплыла новая информация относительно участия семьи Байденов в лоббировании Burisma.