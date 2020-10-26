С 00:00 26 октября вступило в силу новое деление украинских регионов на карантинные зоны, согласно которому наиболее жесткие ограничения коснутся жителей десяти областных центров.

Так, в "красную" зону отнесены:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцовский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Славянский район Донецкой области; города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

Сокальский район Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

Николаевской области; города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

Полтавской области; города Ровно , Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области;

, Вараш, Дубно и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровенской области; города Сумы и Лебедин, Сумский район Сумской области;

и Лебедин, Сумский район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чортков, Борщевский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий и Тернопольский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Золочевский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области; города Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Смелянский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области.

В "оранжевой" зоне:

города Винница , Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Ильинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Ильинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области; города Луцк и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский Камень-Каширский, Ковельский, Локанчинский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Маневичский, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

и Ковель, Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский Камень-Каширский, Ковельский, Локанчинский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Маневичский, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области; города Днепр , Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области; города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

города Житомир , Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевского района Житомирской области;

, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевского района Житомирской области; города Ужгород , Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

, Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области; города Запорожье , Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Акимовский районы Запорожской области;

, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Акимовский районы Запорожской области; города Калуш, Галицкий и Косовский районы Ивано-Франковской области;

города Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав (Переяслав-Хмельницкий) и Фастов, Бородянский, Васильковский, Киево-Святошинский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов , Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;

, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области; города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевская, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

города Одесса , Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южное, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Ренийский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области;

, Балта, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск и Южное, Ананьевский, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Измаильский, Килийский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Ренийский, Раздельнянский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский районы Одесской области; города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский, Ровенский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Бурынский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Бурынский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области; Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Изюм , Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области; город Херсон , Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области;

, Высокопольский и Нововоронцовский районы Херсонской области; город Староконстантинов, Белогорский, Виньковецкий, Изяславский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы , Ватутино и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Маньковский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;

, Ватутино и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Маньковский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области; Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

города Новгород-Северский и Прилуки, Бахмачский, Бобровицкий, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

город Киев.

В "желтой" зоне:

города Болехов, Бурштын, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Бровары и Буча, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Броварской, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Кагарлицкий и Макаровский, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, и Таращанский Тетиевский районы Киевской области;

города Кропивницкий и Александрия, Добровеличковский, Долинский, Компанеевский, Кропивницкий, Новоархангельский, Новоукраинский, Александрийский и Светловодский районы Кировоградской области;

города Голая Пристань и Новая Каховка, Бериславский, Белозерский, Великолепетихский, Великоалександровский, Верхнерогачицкий, Каланчакский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковская и Чаплинский районы Херсонской области.

Остальные регионы отнесены к "зеленой" зоне.

Также напомним ограничения, которые соответствуют каждой из карантинных зон в Украине.

"Зеленая". Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте. Также в этой карантинной зоне не могут работать ночные клубы. Массовые мероприятия ограничены аудиторией в 50 человек.

"Желтая". Кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно. Массовые мероприятия ограничены аудиторией в 30 человек.

"Оранжевая". Кроме ограничений "желтой" зоны, предусматривает запрет на деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря. Массовые мероприятия ограничены аудиторией в 20 человек.

Во всех вышеперечисленных зонах работа заведений общественного питания с 22:00 до 07:00 запрещена.

"Красная". Кроме ограничений "оранжевой" зоны предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас в стране нет возможности для введения тотального карантина из-за коронавируса.

Ранее мы спросили жителей Киева об их отношении к введению в Украине тотального локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.