Самая большая явка на местных выборах в Украине была зафиксирована в Тернопольской, Львовской и Закарпатской областях. Меньше всего избирателей пришли в Херсонском, Николаевском и Донецком регионах

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Так, на основании переданных данных 97% территориальных избирательных комиссий, всего на местных выборах в воскресенье проголосовали 36,99% избирателей, в то время как на предыдущих местных выборах 2015 года этот показатель составлял 46,6%.

В Киеве явка была немного ниже средней по Украине - 34,34%.

Самая высокая явка зафиксирована в Тернопольской области - 44,81%, Львовской - 43,74% и Закарпатской - 42,93%.

Больше 40% была явка в Винницкой области - 41,92%, Волынской - 41,89%, Черниговской - 41,64%, Ивано-Франковской - 41,18% и Хмельницкой - 40,62%.

Также выше средней по стране была явка в Ривненской области - 39,34%, Луганской - 38,12%, Полтавской - 37,74% и Житомирской - 37,47%.

Кроме Киева, явка ниже средней зафиксирована в Киевской области - 36,55%, Черкасской - 35,75%, Сумской - 35,46%, Одесской - 35,37%, Кировоградской - 35,29%.

Ниже 35% была явка в Черновицкой области - 34,84%, Днепропетровской - 34,16%, Запорожской - 33,83% и Харьковской - 32,57%.

Самая низкая явка по Украине зафиксирована в Херсонской области - 32,39%, Николаевской - 32,02% и Донецкой - 31,67%.

Напомним, ранее мы писали, что явка на выборах-2020 оказась рекордно низкой в истории Украины.

Также сообщалось, что явка на выборах в Киеве еле перевалила за треть избирателей.