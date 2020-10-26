Бондаренко обошел своего ближайшего конкурента почти на 13%. Фото: Страна

Действующий городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко, которого президент Владимир Зеленский критиковал за ослабление карантина, пройдет во второй тур выборов мэра вместе с представителем "Голоса" Виктором Евпаком.

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, по данным социологов:

  • Анатолий Бондаренко ("За будущее") набрал 32,66% голосов
  • Виктор Евпак ("Голос") - 19,84%
  • Виталий Ильченко ("Слуга народа") - 17,8%
  • Владислав Пустовар (ВО "Черкащане") - 5,95%
  • Сергей Кудактин ("Европейская солидарность") - 5,86%

Таким образом, оппонентом Бондаренко на выборах мэра станет представитель партии "Голос" Виктор Евпак.

Мэр Черкасс Бондаренко встретится с кандидатом от "Голоса" во втором туре выборов - экзитпол Шустера. Скриншот

Напомним, весной Бондаренко стал символом "карантинных бунтов" в Украине. Он одним из первых мэров в Украине ослабил карантин вопреки распоряжениям центральных властей. Президент Владимир Зеленский в связи с этим даже назвал Бондаренко "бандитом" и заявил, что "не сядет с ним за один стол".

Ранее "Страна" взяла интервью у Бондаренко, в котором городской глава Черкасс рассказал, почему он отказывается ужесточать ограничения в городе.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.

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