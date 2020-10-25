Мэр Киева Виталий Кличко, который по результатам экзитполов проходит во второй тур выборов на пост столичного головы с 45% голосов, заявил, что на совещании у президента Владимира Зеленского была поставлена задача не пустить кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Александра Попова во второй тур выборов мэра.

Об этом Кличко заявил в эфире ток-шоу на телеканале "Интер".

"У меня есть информация, что только что состоялось совещание с президентом (Владимиром Зеленским. – Ред.), на котором прозвучала [команда], чтобы посчитали так, чтобы Попов ни в коем случае не был во втором туре. На это стоит обратить внимание. И мы дали задание всем наблюдателям смотреть, чтобы не было никаких манипуляций с подсчетом голосов", – заявил мэр Киева.

Напомним, что, по данным экзитполов, Попов проходит с результатом около 9%. Третьим в списке, по разным данным, идут либо кандидат от "Голоса" Сергей Притула, либо кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук.