Во второй тур выборов мэра Николаева вышли действующий городской голова Александр Сенкевич (40,78%) и представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владислав Чайка (26,77%). На третьем месте - Татьяна Домбровская.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола "Студии Савика Шустера" и телеканала "Украина 24".

Так, согласно экзитполу:

Александр Сенкевич набрал 40,78%

Владислав Чайка - 26,77%

Татьяна Домбровская от "Слуги народа" - 16,81%

Николай Кругло от "Наш Край" - 7,11%

Юрий Гранатуров от партии "За майбутне" - 5,23%

Александр Садыков от партии "Николаевцы" - 3,3%

Напомним, о том, что Татьяна Домбровская, которую прозвали "корабельной сосной", решила баллотироваться в мэры Николаева стало известно в августе.

Скандал с "корабельной сосной" разыгрался в партии "Слуга народа" в конце июня. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции "слуг" в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой, не заметив, что их диалог фиксируется.

Однако позже он извинился за свои высказывания и заявил, что большая часть сказанного касалась не Аллахвердиевой, а возможной кандидатки в мэры Николаева от "Слуги народа" Татьяны Домбровсокой.

Ранее экзитпол показал, что "Оппоплатформа" заняла первое место на выборах в горсовет Николаева.

"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.