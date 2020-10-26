Действующий городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул пройдет во второй тур выборов мэра. Его оппонентом станет Дмитрий Шевчик, представитель "Слуги народа".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, по данным социологов:

Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") набрал 42,8% голосов

Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") - 31,01%

Константин Павлов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 7,91%

Юрий Милобог ("Сила людей") - 6,05%

Павел Сухоцкий (самовыдвиженец) - 3,69%

Таким образом, во второй тур выборов проходят Вилкул и Шевчик.

Ранее мы писали о том, что экзитполы отдают лидерство на выборах в горсовет Кривого Рога партии "Слуга народа".

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.