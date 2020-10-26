Вилкул поборется со "слугой народа" Шевчиком за кресло мэра Кривого Рога во втором туре - экзитпол Шустера
Действующий городской глава Кривого Рога Юрий Вилкул пройдет во второй тур выборов мэра. Его оппонентом станет Дмитрий Шевчик, представитель "Слуги народа".
Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Так, по данным социологов:
- Юрий Вилкул ("Блок Вилкула "Украинская перспектива") набрал 42,8% голосов
- Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") - 31,01%
- Константин Павлов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") - 7,91%
- Юрий Милобог ("Сила людей") - 6,05%
- Павел Сухоцкий (самовыдвиженец) - 3,69%
Таким образом, во второй тур выборов проходят Вилкул и Шевчик.
Ранее мы писали о том, что экзитполы отдают лидерство на выборах в горсовет Кривого Рога партии "Слуга народа".
С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.
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