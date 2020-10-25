На выборах мэра Винницы лидирует действующий городской глава Сергей Моргунов, который выдвинул свою кандидатуру от партии "Украинская инициатива Гройсмана".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, по данным социологов:

Сергей Моргунов ("Украинская стратегия Гройсмана") набрал 66% голосов

Сергей Кудлаенко ("Европейская солидарность") - 11,87%

Сергей Борзов ("Пропозиция") - 9%

В свою очередь боксер Вячеслав Узелков, который выдвигался от "Оппозиционной платформы - За жизнь", набрал 4,68% голосов, а представитель партии "Голос" Александра Устинова - 3,66%.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.