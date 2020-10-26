Национальная полиция Украины начала расследовать информацию о привлечении несовершеннолетних к проведению всеукраинского опроса президента Владимира Зеленского.

Об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сказал во время брифинга в воскресенье, 25 октября.

По словам главы полиции использовать детей в подобной работе законно, но только при условии разрешения родителей. Ранее было установлено, что в Хмельницкой области одна несовершеннолетняя не имела согласия родителей на подобную деятельность и на ее мать полиция составила административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Сейчас полиция расследует остальные случаи участия несовершеннолетних в работе на опросе президента и во всех ли случая было получено разрешение от родителей.

"Нам надо время, чтобы установить, все ли родители давали согласие", - сказал Клименко в ходе брифинга. Также глава полиции отметил, что у некоторых волонтеров, проводивших опрос Зеленского, не было при себе документов.

А вот опасения, по поводу того, что волонтеров, которые проводят опрос будут бить не оправдались. За весь день выборов полицией не было зафиксировано ни одного подобного случая.

Брифинг Национальной полиции Украины. О работе несовершеннолетних волонтеров на опросе Зеленского с 13:12

Напомним, что как именно проходил опрос Зеленского и как выглядели проводившие его волонтеры рассказывала "Страна". По предварительным данным волонтерам заплатят за работу около 1000грн каждому.

Также стало известно, что по результатам подсчета экзитпола украинцы ответили "да" на все вопросы Зеленского, кроме свободной зоны для Донбасса. За сокращение депутатов до 300 проголосовало "за" 95%.