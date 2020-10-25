Выборы мэра Мариуполя, по данным экзитпола, выигрывает действующий глава города Вадим Бойченко (68,1%).

Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".

Так, согласно экзитполу:

Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") - 68,1%

Владимир Клименко - 22,8% ("Оппозиционная платформа - За жизнь")

Лидия Мугли (Самовидвиженец) - 4,4%

Башкирова Юлия ("За будущее") - 1,4%

Клюев Михаил ("Наш край") - 0,9%

Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%.

Напомним, по данным экзитпола, Блок Бойченко" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Мариуполя.

"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.