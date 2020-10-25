Вадим Бойченко набрал 68% на выборах мэра Мариуполя. Скриншот из видео

Выборы мэра Мариуполя, по данным экзитпола, выигрывает действующий глава города Вадим Бойченко (68,1%). 

Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг". 

Так, согласно экзитполу:

  • Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") - 68,1%
  • Владимир Клименко - 22,8% ("Оппозиционная платформа - За жизнь")
  • Лидия Мугли (Самовидвиженец) - 4,4%
  • Башкирова Юлия ("За будущее") - 1,4%
  • Клюев Михаил ("Наш край") - 0,9%

Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%.

Данные экзитпола "Рейтинг"

Напомним, по данным экзитпола, Блок Бойченко" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Мариуполя.

"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.

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