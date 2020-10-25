Выборы мэра Мариуполя выиграл действующий глава города - экзитпол
Выборы мэра Мариуполя, по данным экзитпола, выигрывает действующий глава города Вадим Бойченко (68,1%).
Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".
Так, согласно экзитполу:
- Вадим Бойченко ("Блок Вадима Бойченко") - 68,1%
- Владимир Клименко - 22,8% ("Оппозиционная платформа - За жизнь")
- Лидия Мугли (Самовидвиженец) - 4,4%
- Башкирова Юлия ("За будущее") - 1,4%
- Клюев Михаил ("Наш край") - 0,9%
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%.
Напомним, по данным экзитпола, Блок Бойченко" и ОПЗЖ лидируют на выборах в горсовет Мариуполя.
"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.