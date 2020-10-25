На местных выборах в Циркуновской объединенной территориальной общине Харьковской области забыли внести фамилию кандидата на пост депутата в бюллетень.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Сообщение о нарушении поступило в 16:30 от 48-летнего гражданина. На данный момент полицейские расследуют все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о препятствовании осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя. Наказание по ней предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы.

Кроме того, на выборах были зафксированы правонарушения. Так, в Хмельницкой области глава избиркома пришел на участок пьяным. А в Киеве сегодня, 25 октября, в полицию поступило 324 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.