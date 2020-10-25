Во второй тур выборов городского главы Черновцов проходят Роман Кличук ("Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, по данным социологов:

Роман Кличук ("Единая альтернатива") набрал 29,13% голосов

("Единая альтернатива") набрал 29,13% голосов Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") - 21,43%

("Команда Михайлишина") - 21,43% Алексей Каспрук ("Пропозиция") - 17,94%

Виталий Другановский ("Слуга народа") - 13,67%

Василий Максимюк ("Европейская солидарность") - 4,49%

Таким образом, Кличук и Михайлишин, согласно подсчетам экспертов, пройдут во второй тур выборов городского главы Черновцов.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.