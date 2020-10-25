По данным социологов, наибольшее количество голосов набрал Роман Кличук. Фото: Страна

Во второй тур выборов городского главы Черновцов проходят Роман Кличук ("Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, по данным социологов:

  • Роман Кличук ("Единая альтернатива") набрал 29,13% голосов
  • Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") - 21,43%
  • Алексей Каспрук ("Пропозиция") - 17,94%
  • Виталий Другановский ("Слуга народа") - 13,67%
  • Василий Максимюк ("Европейская солидарность") - 4,49%

Таким образом, Кличук и Михайлишин, согласно подсчетам экспертов, пройдут во второй тур выборов городского главы Черновцов.

Действующий мэр Черновцов Каспрук не проходит во второй тур выборов городского главы - экзитпол Шутера. Скриншот

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться