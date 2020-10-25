Действующий мэр Черновцов Каспрук не проходит во второй тур выборов городского главы - экзитпол Шутера
Во второй тур выборов городского главы Черновцов проходят Роман Кличук ("Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").
Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Так, по данным социологов:
- Роман Кличук ("Единая альтернатива") набрал 29,13% голосов
- Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина") - 21,43%
- Алексей Каспрук ("Пропозиция") - 17,94%
- Виталий Другановский ("Слуга народа") - 13,67%
- Василий Максимюк ("Европейская солидарность") - 4,49%
Таким образом, Кличук и Михайлишин, согласно подсчетам экспертов, пройдут во второй тур выборов городского главы Черновцов.
С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.