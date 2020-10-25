Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат в мэры Киева Ирина Верещук заявила, что если не выйдет во второй тур, то не покажет знаменитый ролик с зонтиком.

Видеозапись Верещук появилась вечером в воскресенье.

"Если меня нет во втором туре, я думаю людям уже будет не так интересно и это не будет иметь никакого смысла, тем не менее, если я во втором туре, я уже пообещала, ролик будет", - сказала Верещук.

Напомним, 20 сентября "Слуга народа" официально утвердила Верещук кандидатом на пост мэра Киева. В июле Верещук выиграла праймериз на должность мэра Киева.

23 сентября Верещук завела аккаунт в популярной китайской соцсети TikTok. В первой же публикации она раскритиковала Кличко за неумение вести TikTok.

4 сентября, в эксклюзивном комментарии "Стране", она раскрыла секреты съемок предвыборного ролика. В нем Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс, летящей на зонтике. Также она подтвердила информацию о том, что в съемках ролика кроме нее снимается дублёр.

Отметим, что, по данным экзитполов, во второй тур выборов мэра Киева выходят Виталий Кличко и Александр Попов.