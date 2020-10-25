В горсовет Черновцов пройдет "Слуга народа" и еще пять партий - экзитпол Шустера
На выборах в городской совет Черновцов лидирует партия "Единая альтернатива", за ней идут "Слуга народа" и "Команда Михайлишина".
Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Так, согласно экзитполу, в горсовет Черновцов проходят:
- "Единая альтернатива" - 22,14%
- "Слуга народа" - 14,74%
- "Команда Михайлишина" - 12,21%
- "Европейская солидарность" - 10,85%
- "Пропозиция" - 8,82%
- "Народный контроль" - 5,43%
Другие политические силы, включая "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Батькивщину", согласно подсчетам социологов, не преодолели 5%-ый барьер.
С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.