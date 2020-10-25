В горсовет Черновцов проходят шесть партий. Фото: Страна

На выборах в городской совет Черновцов лидирует партия "Единая альтернатива", за ней идут "Слуга народа" и "Команда Михайлишина".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, согласно экзитполу, в горсовет Черновцов проходят:

  • "Единая альтернатива" - 22,14%
  • "Слуга народа" - 14,74%
  • "Команда Михайлишина" - 12,21%
  • "Европейская солидарность" - 10,85%
  • "Пропозиция" - 8,82%
  • "Народный контроль" - 5,43% 

В горсовет Черновцов пройдет "Слуга народа" и еще пять партий - экзитпол Шустера. Скриншот

В горсовет Черновцов пройдет "Слуга народа" и еще пять партий - экзитпол Шустера. Скриншот

Другие политические силы, включая "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Батькивщину", согласно подсчетам социологов, не преодолели 5%-ый барьер.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться