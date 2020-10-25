На выборах в городской совет Черновцов лидирует партия "Единая альтернатива", за ней идут "Слуга народа" и "Команда Михайлишина".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, согласно экзитполу, в горсовет Черновцов проходят:

"Единая альтернатива" - 22,14%

"Слуга народа" - 14,74%

"Команда Михайлишина" - 12,21%

"Европейская солидарность" - 10,85%

"Пропозиция" - 8,82%

"Народный контроль" - 5,43%

Другие политические силы, включая "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Батькивщину", согласно подсчетам социологов, не преодолели 5%-ый барьер.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.