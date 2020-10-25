Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что удивлен результатам экзитпола, по которым во второй тур выходит кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов.

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга вечером в воскресенье.

"Я действительно был удивлен тем, что Александр Попов на втором месте", - сказал Кличко.

По его словам, такой результат вызван тем, что люди, которые голосовали за Попова, скорее всего, переехали в Киев не так давно, и не помнят о его деятельности как главы КГГА.

"Я думаю, что ключевой избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние 5 лет… мы же знаем, что много людей приехало в столицу, потому что (здесь – Ред.) есть работа, выше заработная плата и лучшие стандарты и у меня создается такое впечатление, что избиратели Александра Попова – это те люди, которые не помнят, что такое Елка на Майдане. Они не помнят, кто такой Янукович в городе Киеве", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве, по данным экзитполов, во второй тур выходят Кличко и Попов.

Ранее Попов уже пообещал дать бой Кличко во втором туре выборов мэра Киева.