В Киеве, по состоянию на 25 октября 21:30, явка на местные выборы составила около 34%. Окончательные данные ожидаются позже.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на слова председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николая Нилова.

"По предварительной информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве по состоянию на 21:30, явка составила примерно 34%. Отмечу, что это лишь предварительные данные, которые были переданы в территориальную избирательную комиссию в оперативном режиме. Окончательные данные будут обнародованы позже", - сообщил замглава ТИК.

Отмечается, что в Киеве на момент закрытия всех участков в 20:00 грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 521 сообщения. В том числе, о незаконной агитации - 171 сообщения.

Сообщается, что по данным Экзитпола во второй тур выходят нынешний мэр Виталий Кличко и представитель "Оппозиционной платформы" Александр Попов. А "Слуга народа" Ирина Верещук на третьем месте.

Также стало известно, что явка на сегодняшние местные выборы была самой низкой за всю историю украинских выборов. Она составила всего 35,94%.