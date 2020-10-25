"Партия венгров Украины" (КМКС), за которую в день местных выборов агитировал министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, проходит в городской совет Ужгорода. Наибольшее количество голосов собрала партия "Слуга народа".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, согласно экзитполу, в горсовет Ужгорода проходят:

"Слуга народа" - 18,91%

ВО "Батькивщина" - 12,21%

"Родное Закарпатье" - 8,87%

"Европейская солидарность" - 7,17%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 5,88%

КМКС - "Партия Венгров Украины" - 5,35%

"За будущее" - 5,21%

Остальные политические силы, включая "Команду" бывшего главы Закарпатской ОГА Андрея Балоги, не преодолели 5%-ый барьер.

Погрешность экзитпола не превышает 1,9%.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.

Стоит отметить, что сегодня главный дипломат Венгрии Петер Сийярто призвал жителей Закарпатья голосовать за "Партию венгров Украины", так как, по его мнению, "было бы плохо, если бы венгры остались без представительства" в этом регионе.

В свою очередь официальный Киев воспринял это как попытку вмешательства в местные выборы и пообещал Будапешт жесткий ответ.