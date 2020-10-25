По состоянию на 20:00 воскресенья явка на местных выборах составила 35,94%. Это рекордно низкая явка за всю историю украинских выборов.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" в Facebook.

Отмечается, что в 2015 году, когда выбирали местную власть, явка была больше - 46,5%.

В на прошлогодних выборах в Раду проголосовали 49,3% избирателей.

Кроме того, по словам главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко заявил, что явка на местных выборах составила 37% по данным от 97% территориальных избирательных комиссий.

"По состоянию на 21:24 минуты Центральная избирательная комиссия получила информацию от 97% территориальных избирательных комиссий, почти полную информацию. По нашей информации явка составила 37% приблизительно", - сказал Диденко на брифинге в воскресенье вечером.

Он сообщил, что более высокая активность избирателей наблюдалась на Западной Украине, в частности, наивысший результат в Тернопольской области – 46,77%, а самая низкая активность в Донецкой области – 31,67%.

Также Диденко отметил, что в ближайшее время ЦИК предоставит окончательную информацию по явке.

Напомним, "Страна" следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.

Ранее в ЦИК рассказали, когда подсчитают голоса на местных выборах.