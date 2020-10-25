В горсовет Винницы, согласно экзитполу, не проходит Батькивщина. Фото: Страна

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" лидирует на выборах в городской совет Винницы, за ней идут "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, согласно экзитполу, в горсовет Винницы проходят:

  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 49,56%
  • "Европейская солидарность" - 12%
  • "Слуга народа" - 11,58%
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,64% 

"Батькивщина", "Голос" и другие политические силы, согласно подсчетам социологов, не преодолели 5%-ый барьер.

Партия Гройсмана лидирует на выборах в горсовет Винницы - экзитпол Шустера. Скриншот

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться