Партия Гройсмана набрала почти половину голосов на выборах в Виннице - экзитпол
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" лидирует на выборах в городской совет Винницы, за ней идут "Европейская солидарность" и "Слуга народа".
Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Так, согласно экзитполу, в горсовет Винницы проходят:
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 49,56%
- "Европейская солидарность" - 12%
- "Слуга народа" - 11,58%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,64%
"Батькивщина", "Голос" и другие политические силы, согласно подсчетам социологов, не преодолели 5%-ый барьер.
С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.