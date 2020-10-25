Партия "Украинская стратегия Гройсмана" лидирует на выборах в городской совет Винницы, за ней идут "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, согласно экзитполу, в горсовет Винницы проходят:

"Украинская стратегия Гройсмана" - 49,56%

"Европейская солидарность" - 12%

"Слуга народа" - 11,58%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,64%

"Батькивщина", "Голос" и другие политические силы, согласно подсчетам социологов, не преодолели 5%-ый барьер.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.