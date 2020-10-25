Кандидат на пост мэра Киева от партии "Оппоплатформы" Александр Попов заявил, что будет бороться во втором туре местных выборов за пост мэра Киева. Он смотрит на результат оптимистично и надеется на более высокую явку на втором туре.

Об этом политик сказал на брифинге после оглашения результатов экзит-полов, согласно которым он выходит во второй тур.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить киевлян, которые отдали за меня свой голос, и тех, кто были с нами в избирательной кампании – это наши агитаторы, члены избирательных комиссий, наблюдатели, которые, несмотря на противодействие, в том числе и физические угрозы, поддержали нас, и сегодня мы имеем такой серьезный результат", – сказал он.

Александр Попов подчеркнул, что сегодняшние результаты – это только начало.

"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре", – акцентировал он.

Кандидат в мэры Киева сказал, что ключевым для победы является также и явка во втором туре.

"Если на второй тур придет значительное количество избирателей, больше, чем сегодня, то результат будет совершенно другой. Поэтому у нас все впереди", – сказал Александр Попов.

По его мнению, основная задача для Киева сейчас – это улучшить качество жизни киевлян и решить хозяйственные проблемы города.

Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты местных выборов в Украине будут подсчитаны еще не скоро. Он могут быть установлены через 3-5 дней.

Напомним, что по данным экзитпола "Студии Савика Шустера" и компании Liberty Report во второй тур выходят нынешний мэр Виталий Кличко (45,93%) и представитель "Оппозиционной платформы" Александр Попов (9,62%).