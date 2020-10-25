Попов пообещал дать бой Кличко во втором туре выборов мэра Киева
Кандидат на пост мэра Киева от партии "Оппоплатформы" Александр Попов заявил, что будет бороться во втором туре местных выборов за пост мэра Киева. Он смотрит на результат оптимистично и надеется на более высокую явку на втором туре.
Об этом политик сказал на брифинге после оглашения результатов экзит-полов, согласно которым он выходит во второй тур.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить киевлян, которые отдали за меня свой голос, и тех, кто были с нами в избирательной кампании – это наши агитаторы, члены избирательных комиссий, наблюдатели, которые, несмотря на противодействие, в том числе и физические угрозы, поддержали нас, и сегодня мы имеем такой серьезный результат", – сказал он.
Александр Попов подчеркнул, что сегодняшние результаты – это только начало.
"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре", – акцентировал он.
Кандидат в мэры Киева сказал, что ключевым для победы является также и явка во втором туре.
"Если на второй тур придет значительное количество избирателей, больше, чем сегодня, то результат будет совершенно другой. Поэтому у нас все впереди", – сказал Александр Попов.
По его мнению, основная задача для Киева сейчас – это улучшить качество жизни киевлян и решить хозяйственные проблемы города.
Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты местных выборов в Украине будут подсчитаны еще не скоро. Он могут быть установлены через 3-5 дней.
Напомним, что по данным экзитпола "Студии Савика Шустера" и компании Liberty Report во второй тур выходят нынешний мэр Виталий Кличко (45,93%) и представитель "Оппозиционной платформы" Александр Попов (9,62%).