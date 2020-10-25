В городской совет Николаева проходят пять партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Пропозиция", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Партия Шария".

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Так, согласно экзитполу:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 26,74%;

"Пропозиция" - 23,79%;

"Слуга народа" - 19,62%;

"Европейская солидарность" - 6,87%;

"Партия Шария" - 5,48%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Напомним, "Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.