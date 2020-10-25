"Оппоплатформа" заняла первое место на выборах в горсовет Николаева - экзитпол
В городской совет Николаева проходят пять партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Пропозиция", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Партия Шария".
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.
Так, согласно экзитполу:
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 26,74%;
- "Пропозиция" - 23,79%;
- "Слуга народа" - 19,62%;
- "Европейская солидарность" - 6,87%;
- "Партия Шария" - 5,48%.
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Напомним, "Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.