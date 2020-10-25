В Мариупольский городской совет в Донецкой области, по результатам экзитполов, проходят 4 партии: "Блок Вадима Бойченко", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария" и "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Так, согласно экзитполу:

"Блок Вадима Бойченко" набирает 45,96%;

ОПЗЖ – 30,69%;

"Партия Шария" – 6,56%

"Слуга народа" – 6,28%.

Партия "Сила людей" набирает 4,57%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.