Новое гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе, где между армиями Армении и Азербайджана продолжается вооруженные столкновения, начнется в понедельник, 26 октября.

Об этом гласит совместное заявление Вашингтона, Баку и США, обнародованное на сайте Госдепа США в воскресенье, 25 октября,

"Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08:00 по местному времени (06:00 по Киеву) 26 октября 2020 года. США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале наступления на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В ведомстве сообщили, что проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР).

С тех пор Армения и Азербайджан дважды садились за стол переговоров. Сторонам удавалось договориться об установлении перемирия в различных форматах, однако спустя короткое время после подписания соответствующих соглашений военные действия в районе Нагорного Карабаха возобновлялись.

В свою очередь сегодня президент США Дональд Трамп назвал войну в Нагорном Карабахе "легким случаем" и пообещал вмешаться, и урегулировать конфликт.