В Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты местных выборов в Украине будут подсчитаны еще не скоро. Он могут быть установлены через 3-5 дней.

Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в воскресенье.

"Мы будем надеяться на лучшее, и что где-то на протяжении 3-5 дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а в отдельных территориальных общинах ждет повторное голосование на выборах городских глав", - сказал он .

По словам Дубовика, сейчас органы государственного реестра избирателей еще собирают явку из территориальных избирательных комиссий.

"Сейчас продолжается процесс подсчета голосов. Через сутки-двое начнется процесс установления результатов. Надеемся, что мы достойно выйдем из этих испытаний, достойно применим новое избирательное законодательство и дадим народу Украины новую местную власть", - подчеркнул он.

Напомним, что по состоянию вечер 25 октября уже опублкованы данные нескольких экзиитполов. Так, по опросам от Савика Шустера в городской совет Черкасс проходят шесть партий: "Слуга народа", "За майбутне", "Голос", "Европейская солидарность", "ВО Черкащина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь". А на выборах в Харьковский городской совет лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с результатом 39,52%.