В воскресенье, 25 октября, в бельгийском Брюсселе полиция подвергла около 60 человек административным арестам. Причиной стало нарушение общественного порядка во время протестных акций против введенных местными властями дополнительных карантинных мер.

Об этом пишет SWI со ссылкой на представителя полиции Брюсселя Оливье Слосса.

Официальный представитель полиции столицы Бельгии Оливье Слосс сообщил, что аресты проводились в ходе разных манифестаций против мер, которые были приняты в рамках борьбы пандемией. И уточнил, что основная часть арестов произведена в квартале учреждений Европейского союза.

Сообщается, что по свидетельствам последних цифр института общественного здравоохранения Sciensano в период с 15 по 21 октября в Бельгии зафиксировано в среднем 11891 новое заражение коронавирусом в сутки, что выше на 50%, чем за предыдущую неделю. А в целом за время пандемии в Бельгии заразились 305409 человек.

Федеральное правительство объявило 23 октября о дополнительных ограничительных мерах в связи с ухудшением в Бельгии статистики эпидемиологической обстановки, неуклонно демонстрирующей в последние недели нарастание всех показателей по пандемии Covid-19.

За неделю до этого правительство Бельгии уже ввело ряд жестких мер, таких как комендантский час и закрытие ресторанов и кафе. А Брюссельский столичный регион и Валлония предприняли собственные дополнительные более строгие рестрикции.

Напомним, что Испания объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами. Причем ограничение ввели сразу на длительный срок - полгода.

Также сообщалось, что Франция, последовав за Испанией, преодолела рубеж в миллион больных Covid-19. Таким образом она стала второй страной Европы, которая достигла этого печального рубежа.