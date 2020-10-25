На местных выборах в городской совет Кривого Рога лидирует партия "Слуга народа". Всего там будут представлены четыре политических силы.

Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Так, согласно экзитполу, в горсовет Кривого Рога пройдут:

"Слуга народа" - 32,9% голосов

Блок Вилкула "Украинская Перспектива" - 31,22%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,27%

"Сила людей" - 6,96%

Тем временем ВО "Батькивщина", набравшая, согласно экзитполу, 4,14%, и другие политические силы, не преодолевшие 5%-ый барьер, не проходят в городской совет.

С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.