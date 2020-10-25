"Слуги народа" лидируют на выборах в горсовет на родине Зеленского - экзитпол Шустера
На местных выборах в городской совет Кривого Рога лидирует партия "Слуга народа". Всего там будут представлены четыре политических силы.
Об этом гласят результаты экзитпола "Савик Шустер Студии" проведенного с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Так, согласно экзитполу, в горсовет Кривого Рога пройдут:
- "Слуга народа" - 32,9% голосов
- Блок Вилкула "Украинская Перспектива" - 31,22%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,27%
- "Сила людей" - 6,96%
Тем временем ВО "Батькивщина", набравшая, согласно экзитполу, 4,14%, и другие политические силы, не преодолевшие 5%-ый барьер, не проходят в городской совет.
С другими результатами экзитполов вы можете ознакомиться в нашем материале.
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