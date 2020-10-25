"Слуги народа", "За майбутне" и "Голос" лидируют на выборах в горсовет Черкасс - экзитпол Шустера
В городской совет Черкасс проходят шесть партий: "Слуга народа", "За майбутне", "Голос", "Европейская солидарность", "ВО Черкащина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.
Так, согласно экзитполу:
- "Слуга народа" получает 20,68%
- "За майбутне" - 13,32%
- "Голос" - 12,05%
- "Европейская солидарность" – 10,92%
- "ВО Черкащина" – 8,7%
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 5,74%.
Партии, которые не прошли в горсовет:
- ВО"Батькивщина" - 4,96%
- Национальный корпус - 4,61%
- "Сила и честь" - 3,57%
- Партия вольных демократов – 3,57%.
Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.