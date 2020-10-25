В городской совет Черкасс проходят шесть партий: "Слуга народа", "За майбутне", "Голос", "Европейская солидарность", "ВО Черкащина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Так, согласно экзитполу:

"Слуга народа" получает 20,68%

"За майбутне" - 13,32%

"Голос" - 12,05%

"Европейская солидарность" – 10,92%

"ВО Черкащина" – 8,7%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 5,74%.

Партии, которые не прошли в горсовет:

ВО"Батькивщина" - 4,96%

Национальный корпус - 4,61%

"Сила и честь" - 3,57%

Партия вольных демократов – 3,57%.

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

"Страна" внимательно следит за данными сегодняшних экзитполов из разных городов и в целом по Украине.