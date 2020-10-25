Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 октября, в день местных выборов, заявил, что будет жестко следить за новоизбранными местными властями в стране. Также он добавил, что именно от местной власти зависит уровень жизни граждан.

Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что именно от мэров и местного совета зависит уровень жизни рядовых граждан. И добавил, что после децентрализации местные власти получили больше возможностей работать для своих избирателей.

"Мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Порядок и чистота на улицах, состояние коммунальной сферы, работа общественного транспорта, поддержка местных общественных проектов - все это и многое другое не в полномочиях президента. Это то, что могут и должны делать мэры и депутаты местных советов. За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают ли они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях?", - спросил Зеленский в своем сообщении.

Также он сказал, что намерен жестко следить за новоизбранной местной властью. Объяснив это тем, что мэр города часто влияет на жизнь граждан больше, чем сам президент.

"Местная власть – это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране", - добавил Зеленский.

Президент пообещал честное и искренне сотрудничество между центральной властью и местными представителями и напомнил, что демократия - это роскошь, которую нужно ценить. А также выразил веру в то, что украинцы сформируют ответственное и эффективное местное правительство

"И помните: мы – свободные и мы вправе самостоятельно выбирать свой путь. Украина – это ты!", - закончил президент свое сообщение на оптимистической ноте.

Стало известно, что украинцы ответили "да" на все вопросы Зеленского, кроме свободной зоны для Донбасса. А за легализацию медицинского каннабиса проголосовали 70% избирателей.

А в том, как проходило анкетирование, почему некоторые избиратели набрасывались на волонтеров, и какой вопрос в анкете самый сложный разбиралась "Страна".