Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) довольна тем, как прошли местные выбор по результатами экзит-полов. Партия прошла во многие горсоветы, а в некоторых городах кандидат от ОПЗЖ предварительно проходит во второй тур выборов на пост мэра.

Об этом сообщил глава исполкома политической партии Сергей Левочкин на брифинге в воскресенье, 25 октября.

"Мы удовлетворены теми цифрами, которые мы уже знаем по результатам экзит-полов, особенно это касается Юго-востока нашей страны – традиционных базовых регионов нашей партии и, конечно же, города Киева, где наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-полов", - сказал Левочкин на брифинге в воскресенье вечером.

По его словам, задача Задача нашей команды сейчас - защитить результат", - добавил он.

При этом кандидат в мэры Киева Александр Попов отметил, что ожидает более оптимистических результатов по итогам подсчета голосов.

По данным опроса экзит-пола "Рейтинга", во второй тур выходит Кличко с примерно 45% голосов и Попов, у которого 8,6%. По данным экзитпола "Студии Савика Шустера" и представитель "Оппозиционной платформы" Александр Попов набрал (9,62%).

"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, чем он сейчас выглядит", - сказал Попов.

В горсовет Днепра проходят шесть партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Громадская сила", "Европейская солидарность" и "Блок Вилкула Украинская перспектива". Пр этом "Пропозиция" набирает 28,33%, а "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,15%.

На выборах в Харьковский городской совет лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с результатом 39,52%, следующей идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,99%.