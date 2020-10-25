В МИД Украины раскритиковали призыв министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто к жителям Закарпатья проголосовать за "Партию венгров Украины" (Общество венгерской культуры).

Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой украинского дипломатического ведомства в воскресенье, 25 октября.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко расстроено, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - говорится в заявлении.

В МИД заявили, что Будапешт проигнорировал неоднократные призывы Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и уважительных отношений.

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - добавили в МИД.

Украинские дипломаты подчеркнули, что попытки Венгрии нагнетать эмоции и провоцировать украинцев пренебрегать Конституцией Украины и другими законами обречены на провал.

Напомним, сегодня Сийярто призвал жителей Закарпатья голосовать за "Партию венгров Украины", так как, по его мнению, "было бы плохо, если бы венгры остались без представительства" в этом регионе.

Стоит отметить, что в день местных выборов в Венгрии, которые проходили 13 октября прошлого года, в некоторые приграничные села для голосования организованно свозили людей с украинско-венгерским гражданством, которые прописаны в Венгрии, хотя там не проживают.