Группа "Рейтинг" опубликовала результаты экзитпола по опросу "5 вопросов президента". Опрос проводился возле избирательных участков по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

По нему, украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.

За пожизненное коррупционерам высказались 81%. За сокращение депутатов до 300 - 95% "за". За легализацию медицинского каннабиса - 70%. За обращение к странам Будапештского меморандума - 78%.

А вот по СЭЗ только 45% ответили положительно

Ранее мы публиковали перечень нарушений законодательства, допущенных при проведении опроса Зеленского. Ряд интервьюеров начинали по своему усмотрению рассказывать и агитировать избирателей, таким образом провоцируя конфликты на участках.

Как сообщалось, "Слуги народа" взяли на себя финансирование всеукраинского опроса Зеленского.