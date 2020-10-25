Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, который после контакта с больным Covid-19 ушел на самоизоляцию, получил результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Оказалось, что политик болен Covid-19.

Об этом Бойко Борисов сообщил на своей странице в Facebook.

"Хотя региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, в пятницу я перенес все встречи и публичные мероприятия на ближайшие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня оказался положительный результат", — написал он в сообщении.

Премьер отметил, что чувствует легкое недомогание и находится на данный момент на домашнем лечении. Еще он добавил, что передал в региональную медицинскую инспекцию список контактов.

Ранее на карантин, после контакта с зараженным коронавирусом, ушел президент Болгарии Румен Радев. Сам он особо выделил отсутствие каких-либо симптомов и подчеркнул, что строго выполняет все предписания врачей.

Также главы МИД Эстонии и Латвии ушли на карантин. Урмас Рейнсал и Эдгар Ринкевич ушли на самоизоляцию после того, как контактировали с зараженным коронавирусом коллегой из Словении Анже Логаром.