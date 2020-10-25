Блок Кернеса и Оппоплатформа стали лидерами на выборах в горсовет Харькова - опрос "Рейтинга"
На выборах в Харьковский городской совет лидирует "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с результатом 39,52%.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола группы "Рейтинг", опубликованного вечером в воскресенье.
Так, голоса распределись следующим образом:
- "Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 39,52%.
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,99%.
- "Слуга народа" - 12,39%.
- "Европейская солидарность" - 9,17%.
- "Партия Шария" - 6,41%.
Напомним, по данным экзитпола "Студии Савика Шустера" в Харькове в первом туре побеждает мэр Геннадий Кернес. У него 57,9% голосов.
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